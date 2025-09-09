Средняя стоимость осенней поездки по РФ на двоих в текущем году составит 49 тыс рублей

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Средняя стоимость осенней поездки по РФ на двоих в текущем году составит 49 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из онлайн-сервисов для организации путешествий.

Отмечается, что из зарубежных направлений в сентябре – октябре у российских граждан пользуются популярностью Узбекистан (23%), Азербайджан (10%) и Турция (9%). Внутри России самыми популярными местами для поездок стали Москва (21%), Санкт-Петербург (8%) и Краснодарский край (12%). Также в осенний период вырос спрос на поездки в Карелию, Грузию и Китай.

"При этом по сравнению с прошлым годом популярность осенних поездок в Грузию и Китай выросла – на 33 и 29% соответственно", – уточняется в сообщении.

Помимо этого, российские туристы в осенний период планируют поехать в Ростовскую и Свердловскую области, Ставропольский край, Воронежскую область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. По результатам исследования, в сентябре – октябре путешественники в среднем проводят три ночи в России и пять ночей за границей.

"При этом средняя стоимость одной ночи в бархатный сезон снизилась в Великом Устюге до 1,6 тысячи рублей, Абрау-Дюрсо до 6,6 тысячи рублей и Хосте до 3,8 тысячи рублей. Среди зарубежных направлений доступнее переночевать стало в Кутаиси, Бодруме и Шарм-эш-Шейхе", – добавил в беседе с агентством эксперт Игорь Сивец.

Ранее вице-президент РСТ рассказал, что поездка в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. Среди российских туристов очень популярны туры на остров Хайнань.

Эксперт также посоветовал составить и оплатить программу до перелета. Китай является популярным направлением во всем мире, поэтому билетов на экскурсии при покупке день в день может не хватить. Кроме того, карты российских банков в КНР не работают, поэтому проще осуществить все выплаты заранее, находясь в России.

