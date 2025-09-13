С 15 сентября россияне смогут приезжать в Китай без виз

Россия и Китай взаимно отменяют визы для туристов. С 15 сентября граждане КНР смогут приезжать в Москву и Санкт-Петербург без оформления документов. В ответ Китай также вводит безвизовый режим для россиян сроком на год.

По оценкам экспертов, турпоток из Поднебесной может вырасти на 25%. Китайские путешественники традиционно выбирают Москву и Петербург, но теперь будут осваивать и новые направления – Байкал и Дальний Восток.

