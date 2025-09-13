Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 10:00

Туризм

С 15 сентября россияне смогут приезжать в Китай без виз

С 15 сентября россияне смогут приезжать в Китай без виз

Китайская авиакомпания возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем

Евросоюз может ограничить выдачу россиянам туристических виз

Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан КНР

Прирост китайских туристов в октябре составит 25%

Российская туристка чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки

Эксперты заявили, что турпоток в Россию из КНР вырастет после отмены виз

Поток самостоятельных туристов из Китая в безвизовом режиме может вырасти в 2 раза

Москвичи стали массово покупать авиабилеты в Китай

На юге России стартовал бархатный сезон

Россия и Китай взаимно отменяют визы для туристов. С 15 сентября граждане КНР смогут приезжать в Москву и Санкт-Петербург без оформления документов. В ответ Китай также вводит безвизовый режим для россиян сроком на год.

По оценкам экспертов, турпоток из Поднебесной может вырасти на 25%. Китайские путешественники традиционно выбирают Москву и Петербург, но теперь будут осваивать и новые направления – Байкал и Дальний Восток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья КрамароваЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика