Вице-президент РСТ Горин: столичные туристы выбирают для отпуска Кострому и Ярославль

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Особым спросом у московских путешественников пользуются Кострома, Ярославль и Коломна, которые находятся недалеко от столицы, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24.

Он отметил, что в последние годы эксперты союза фиксируют популярность не только Золотого кольца, но и других городов, которые находятся в транспортной доступности от Москвы.

Горин указал, что в настоящий момент есть много возможностей для путешествий, в том числе по малым городам. Самым экономичным вариантом станет автотуризм, в таком случае у путешественников будет возможность подстроить маршрут под свои запросы. При этом туристические компании помогут забронировать гостиницу и организовать экскурсионную программу.

"Есть специальные маршруты, например русские усадьбы, гастрономическая карта России и многие другие. Минимальная сумма, требуемая на недельный отдых для пары, – это 40 тысяч рублей. В среднем же путешествие с учетом платных дорог, оплаты топлива, проживания и питания обойдется в 100−120 тысяч рублей", – подчеркнул эксперт.

Спросом также пользуется санаторный отдых, средний чек на который с учетом всех расходов составляет порядка 50–70 тысяч. Вместе с тем Горин напомнил, что существуют специальные программы, которые дают возможность некоторым категориям граждан получить поездку в санаторий в виде бесплатного путешествия.

"Сейчас еще не окончен сезон летней навигации, она продлится до конца октября. Здесь маршруты есть как на 2−3 дня, на 5 дней, на 7, даже на 14 дней. Это может быть маршрут, например, в Санкт-Петербург, Кижи, Валаам. В межсезонье более доступные цены. Самые бюджетные каюты обойдутся примерно в 7 тысяч рублей в сутки", – рассказал специалист.

Также можно рассмотреть вариант железнодорожных круизов. Они имеют разную продолжительность, от 2 до 7 дней. Кроме того, москвичи могут отправиться в путешествие выходного дня, которое обойдется примерно в 50 тысяч рублей на двоих.

Горин посоветовал бронировать туры заранее, поскольку в настоящий момент есть много свободных мест, и цена может быть ниже.

Ранее вице-президент РСТ рассказал, что поездка в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. Среди российских туристов очень популярны туры на остров Хайнань.

Эксперт также посоветовал составить и оплатить программу до перелета. Китай является популярным направлением во всем мире, поэтому билетов на экскурсии при покупке день в день может не хватить. Кроме того, карты российских банков в Китае не работают, поэтому проще осуществить все выплаты заранее, находясь в России.

