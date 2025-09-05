Форма поиска по сайту

05 сентября, 08:00

Общество

Российская туристка в Таиланде заговорила на древнерусском после травмы

В Таиланде российская туристка из Томска потеряла память после падения у бассейна и начала говорить на древнерусском языке. Очевидцы рассказали, что женщина ударилась головой и провела под водой около двух минут. После госпитализации она пришла в себя, но не узнала ни родных, ни друзей.

По словам специалистов, необычная способность может быть связана с нарушением речевых функций или с тем, что травма активировала забытые знания – ранее Елена изучала филологию. Нейропсихологи отмечают: стресс иногда "включает" навыки, которые долгое время находились в спящем режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

