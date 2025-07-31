Очки Черчилля выставлены на продажу в Британии за 80 тыс долларов

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Очки бывшего лидера Великобритании Уинстона Черчилля выставил на продажу дилер предметов коллекционирования Paul Fraser Collectibles, сообщается на его сайте.

Отмечается, что очки в круглой черепаховой оправе сохранились в превосходном состоянии, в оригинальном футляре и с сертификатом производителя.

Их изготовили по личному заказу Черчилля в 1954 году основанной в 1777 году лондонской компанией C.W. Dixey & Son, которая также была поставщиком британской королевской семьи и выполняла заказы для герцога Веллингтонского, британского путешественника и дипломата Томаса Лоуренса (Лоуренса Аравийского) и Чарли Чаплина.

Уточняется, что в зависимости от назначения очки помечались разным количеством белых точек на дужках. На данном лоте точки одиночные. Это означает, что Черчилль использовал их для чтения. Купить эти очки можно за 59 995 фунтов стерлингов, что составляет почти 80 тысяч долларов.

Ранее на аукционе продали носок Майкла Джексона с концерта 1977 года в Ницце. Аксессуар сразу после шоу нашел один из работников сцены. Спустя почти 60 лет он решил продать носок и выложил его на аукцион.

Стартовая цена составляла 2,5 тысячи евро. В итоге аксессуар купил один из коллекционеров за 6,2 тысячи евро.