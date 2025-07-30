Носок Майкла Джексона с концерта 1997 года продан за 6 200 евро

Фото: ivoire-france.com

Носок певца Майкла Джексона, в котором он выступал во время турне HIStory World Tour 1997 года в Ницце, был продан на аукционе за 6 200 евро, сообщил телеканал BFMTV.

Как отметили в СМИ, носок нашел работник сцены Шарль Эрманн на стадионе сразу после концерта. Золотистый, украшенный кристаллами аксессуар был хорошо виден зрителям во время исполнения певцом его знаменитой лунной походки, а потому представляет особую ценность для фанатов.

На первый торгах, которые прошли 21 июля, носок не нашел покупателя. Как объяснили в аукционном доме, не хватило рекламы. Но спустя некоторое время пришло несколько писем от ряда заинтересованных коллекционеров. На следующих торгах стартовая цена лота составляла 2 500 евро.

Ранее сообщалось, что игрушка Labubu была продана на китайском аукционе за 150 тысяч долларов. Фигурка сделана из поливинилхлорида (ПВХ), а ее высота составляет 131 сантиметр. Кроме того, это единственная в мире Labubu мятного цвета.