02 сентября, 14:15

В АТОР назвали цены на отдых в Китае после отмены визовых ограничений

Интерес к поездкам в Китай вырос среди россиян после отмены визовых ограничений. По словам вице-президента АТОР по международному туризму Артура Мурадяна, пляжный отдых на двоих обойдется в среднем от 220 до 240 тысяч рублей за 10 дней.

Экскурсионная программа на материковом Китае стоит дороже – около 150 тысяч рублей на человека. Эксперты ожидают кратный рост бронирований в ближайшие дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

