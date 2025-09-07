Форма поиска по сайту

07 сентября, 10:30

Происшествия

В подмосковном Чехове задержали владелицу частной зоогостиницы DogTown

В подмосковном Чехове задержали владелицу частной зоогостиницы DogTown

В подмосковном Чехове задержали владелицу частной зоогостиницы DogTown. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Женщина должна была обеспечивать долгосрочную передержку собак.

Однако, по данным следствия, вместо этого над ними издевались, одевали в электрические ошейники, избивали, держали в грязных тесных клетках, и даже заставляли голодать. Среди пострадавших псов оказались домашние питомцы известных блогеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит реальный срок заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

