В Москве более 300 мигрантов доставлены в отделение полиции для проверки

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Более 300 иностранцев доставлены в отделение полиции для проверки на предмет возможного совершения мигрантами правонарушений на территории столичного региона, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Иностранные граждане были выявлены в хостеле на Наро-Фоминской улице во время рейда, который прошел в рамках проверки по организации незаконной миграции.

В ведомстве напомнили, что ранее председателю СК РФ Александру Бастрыкину было направлено обращение с просьбой проконтролировать расследование дела о драке в Подмосковье, в результате которой погиб молодой человек.

Кроме того, Бастрыкина попросили оценить действия участников конфликта, которые, по версии авторов обращения, открыли хостел и тем самым организовали незаконную миграцию в Москве. По факту произошедшего была начата проверка, ход и результаты которой контролирует центральный аппарат СК РФ.

Ранее правоохранители в Москве задержали около 300 иностранцев по подозрению в нарушении миграционного закона. Сотрудники военного СУ СК России при содействии ОМОН "Авангард" провели рейд в одном из московских хостелов. Всего были проверены паспорта и патенты на работу 400 человек.