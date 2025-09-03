Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в вагоне столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на станции метро "Рижская". В результате случившегося никто не пострадал. Правоохранители задержали 38-летнего мужчину и доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее подростки устроили стрельбу из ракетниц возле станции метро "Проспект Просвещения" в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, на проспекте Энгельса произошел конфликт между двумя группами молодых людей.

После четверо неизвестных обстреляли своих оппонентов из пиротехники. В результате в отделение были доставлены двое подростков в возрасте 15 и 17 лет. После опроса их передали законным представителям.

