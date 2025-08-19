Россиянку оштрафовали в Испании за фейерверки

В Испании туристку из России оштрафовали за использование пиротехники, запрещенной к применению в общественных местах. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

Женщина вместе со своим молодым человеком приехала в Валенсию на праздник огня Last Fires. Пара закупила фейерверков на 130 евро. Они стали запускать их на улице, но вскоре россиян задержали, а пиротехнику конфисковали. Оказалось, что не любая пиротехника разрешена. Купленные фейерверки превышали допустимую правилами мощность.

Подобные штрафы – не редкость. Во многих странах туристов наказывают за действия, которые в России кажутся безобидными. Например, в Японии с татуировками нельзя входить в общественные онсэны, а в Эсватини запрещено носить предметы одежды, символизирующие королевскую власть.

