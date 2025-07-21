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21 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: тайфун "Випха" обрушился на Гонконг

Новости мира: тайфун "Випха" обрушился на Гонконг

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На Гонконг обрушился тропический тайфун "Випха". Пострадали не менее 26 человек. В пункты временного размещения обратились свыше 250 жителей. Порывы ветра достигали 170 километров в час, люди не могли устоять на ногах. В результате стихии были повалены сотни деревьев, отменены около 500 авиарейсов, нарушена работа метро и парализовано железнодорожное сообщение.

В США крупнейший в этом году природный пожар бушует в штате Орегон. Площадь, пройденная огнем, приближается к 40 тысячам гектаров. По данным телеканала NBC, это первый в этом году пожар такого масштаба в стране. На месте работают более 900 пожарных и 88 вертолетов. С начала года в США зафиксирована почти 41 тысяча природных пожаров. Это рекордный показатель за последние десять лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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