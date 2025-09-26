Форма поиска по сайту

Новости

26 сентября, 22:45

Туризм

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в бархатный сезон

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в бархатный сезон. Также вырос спрос на поездки в Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Китай.

Однако дальние направления становятся менее доступными. Билеты подорожали на 10–20%, а путевки в Азию стоят от 140–150 тысяч рублей на двоих на неделю. В то же время тур в Турцию можно купить от 85 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоАлександра БахтинаАлексей Лазаренко

