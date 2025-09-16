Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 22:30

Общество

Эксперимент выявил миф о прогулках коренных москвичей в центре города

Эксперимент выявил миф о прогулках коренных москвичей в центре города

"Новости дня": в Тверском районе скоро завершится капитальный ремонт жилого дома

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

"Миллион вопросов": профориентолог рассказал, как не прогадать при выборе специальности

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве

"Новости дня": масштабный слет "Движения первых" состоялся в Москве

Таксист в Москве отказался везти 39-летнего мужчину без автокресла

Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди

Эксперты рассказали о развитии системы обучения навыкам первой помощи в России

Москвичи пожаловались на женщину, ворующую цветы с их двора

Поиск коренных москвичей в центре города показал неожиданный результат. Найти их среди туристов оказалось несложно, на это ушло чуть больше минуты.

Оказалось, что мнение о том, что москвичи не гуляют в центре – миф. Жители столицы действительно бывают там, но предпочитают будние дни и менее туристические места. Отличить москвичей можно по спокойному стилю одежды и некоторым привычным выражениям.

Лингвисты отмечают, что у коренных москвичей сохранились особые детские дразнилки и устойчивые словечки. Кроме того, у них есть сокращенные названия районов и вокзалов, которые остаются непонятными для приезжих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЛариса СоколоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика