Эксперимент выявил миф о прогулках коренных москвичей в центре города

Поиск коренных москвичей в центре города показал неожиданный результат. Найти их среди туристов оказалось несложно, на это ушло чуть больше минуты.

Оказалось, что мнение о том, что москвичи не гуляют в центре – миф. Жители столицы действительно бывают там, но предпочитают будние дни и менее туристические места. Отличить москвичей можно по спокойному стилю одежды и некоторым привычным выражениям.

Лингвисты отмечают, что у коренных москвичей сохранились особые детские дразнилки и устойчивые словечки. Кроме того, у них есть сокращенные названия районов и вокзалов, которые остаются непонятными для приезжих.

