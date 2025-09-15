Российский турист рассказал, как проходит проверка документов в Китае после отмены виз

Российский турист Кирилл Богданов, прибывший в Шанхай 15 сентября, рассказал, как проходит проверка документов в Китае после введения безвизового режима.

По словам мужчины, новая политика упростила прохождение процедур в аэропорту. Турист также отметил, что не было большой очереди. Он быстро показал документы и ответил всего на один вопрос сотрудника таможни.

