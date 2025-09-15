15 сентября, 07:30Политика
В Германии ужесточили выдачу шенгенских и национальных виз для россиян
Страны Евросоюза вводят новые ограничения для российских туристов. Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз, теперь заявления будут рассматриваться дольше и тщательнее.
Ранее генеральное консульство Испании приостановило прием документов на шенген. Эксперты полагают, что вскоре все страны ЕС могут ввести дополнительные ограничения для россиян.
