Новые направления для россиян решили открыть в Египте. Об этом стало известно по итогам поездки российской делегации в Каир. Уже прошли переговоры между представителями стран.

Речь шла в том числе о запуске авиарейсов на дополнительные курорты. В Египте заявили, что намерены выполнить все требования России и готовы принять инспекции для проверки безопасности новых направлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.