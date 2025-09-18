Форма поиска по сайту

18 сентября, 07:15

Политика

Новые направления для россиян решили открыть в Египте

В центре Лондона прошла массовая акция против визита Трампа

"Московский патруль": в ГД рассмотрели увеличение штрафа за неправильную перевозку детей

Вооруженные силы Йемена запустили гиперзвуковую ракету в направлении Тель-Авива

ВС РФ начали применять дрон-бомбардировщик в зоне СВО

В Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 дней

Новости мира: Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

Путин осмотрел образцы военной техники на учениях "Запад-2025"

Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025"

"Вопрос спорный": в ГД предложили исключить астрологов из официального классификатора

Новые направления для россиян решили открыть в Египте. Об этом стало известно по итогам поездки российской делегации в Каир. Уже прошли переговоры между представителями стран.

Речь шла в том числе о запуске авиарейсов на дополнительные курорты. В Египте заявили, что намерены выполнить все требования России и готовы принять инспекции для проверки безопасности новых направлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

