Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Фото: legion-media.com/AdMedia/CNP/Pool/Aaron Schwartz

Американский президент Дональд Трамп может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

По словам политика, американский лидер провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским.

"Вероятно, снова (встретится с ним. – Прим. ред.) в Нью-Йорке на следующей неделе", – сказал Рубио.

В Нью-Йорке в этот период состоится неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины может состояться "относительно скоро". Однако он не стал уточнять сроки, а также место возможного проведения саммита.

Сам Зеленский утверждал, что готов к двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Трампом, однако она должна пройти не на российской территории.

