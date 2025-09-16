16 сентября, 09:47Политика
Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
Фото: legion-media.com/AdMedia/CNP/Pool/Aaron Schwartz
Американский президент Дональд Трамп может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.
По словам политика, американский лидер провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским.
"Вероятно, снова (встретится с ним. – Прим. ред.) в Нью-Йорке на следующей неделе", – сказал Рубио.
В Нью-Йорке в этот период состоится неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины может состояться "относительно скоро". Однако он не стал уточнять сроки, а также место возможного проведения саммита.
Сам Зеленский утверждал, что готов к двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Трампом, однако она должна пройти не на российской территории.
