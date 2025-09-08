Зеленский сообщил, что готов к любой встрече, но не в России

Фото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Украинская сторона готова к двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, однако она должна пройти не на российской территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью ABC News.

Глава государства отметил, что вопрос о возможной встрече был сигналом от американского лидера Дональда Трампа.

"Я сказал: "Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России". Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады, если вы будете, и даже предварительные условия, которые мы имели в начале года, о прекращении огня, а затем встреча. Потом мы говорили о гарантиях безопасности, а потом о встрече", – заявил Зеленский.

Путин пригласил украинского лидера приехать в Москву во время своей пресс-конференции по итогам визита в Китай. Провести данную встречу ранее попросил Трамп.

Однако тогда российский лидер обратил внимание, что беседа с Зеленским в его нынешнем статусе будет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.