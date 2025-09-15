Трамп заявил, что саммит РФ, США и Украины состоится "относительно скоро"

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Трехсторонний саммит с участием президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". Об этом заявил американский лидер во время общения с журналистами.

"Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", – цитирует Трампа РИА Новости.

Он не стал уточнять более точные сроки, а также место возможного проведения саммита.

Ранее Путин пригласил Зеленского приехать в Москву. Он заверил, что Россия даст украинскому лидеру стопроцентную гарантию безопасности.

Однако в МИД Украины отвергли приглашение российского лидера, назвав его заведомо неприемлемым. Сам Зеленский заявил, что готов к двусторонней или трехсторонней встрече с Путиным и Трампом, однако она должна пройти не на российской территории.