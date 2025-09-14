NYT: Трамп выдвинул НАТО условие, которое вряд ли будет выполнено

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп выдвинул нереалистичные требования к союзникам по НАТО, предложив усилить санкции против России, сообщает New York Times.

Накануне, 13 сентября, глава Белого дома заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы, если все страны Альянса откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, Трамп предложил установить пошлины в размере 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это поможет урегулировать конфликт на Украине.

"Это условие едва ли будет выполнено, и Трамп и его советники об этом знают", – говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что ведущие импортеры российской нефти среди стран НАТО не намерены отказываться от ее поставок.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти могут предложить G7 ввести санкции в отношении теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю. Кроме того, они могут запретить страхование морских перевозок.

Также в документе, в котором якобы содержатся предложения американцев по антироссийским санкциям, фигурируют ограничения в отношении "Роснефти". Помимо этого, США потребуют от союзников ввести санкции против юрлиц, поддерживающих военную индустрию РФ, российских банков.