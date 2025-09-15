Трамп вновь заявил о взаимной неприязни между Путиным и Зеленским

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о наличии взаимной неприязни между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По мнению Трампа, неприязнь между Путиным и Зеленским настолько сильна, что не позволяет им начать диалог.

"Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима. Думаю, все разговоры придется вести мне", – добавил политик, которого цитирует ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что ненависть между Путиным и Зеленским осложняет урегулирование украинского кризиса. Вместе с тем президент США выразил решительный настрой на завершение кризиса.

Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву. Он заверил, что Россия даст украинскому президенту стопроцентную гарантию безопасности. При этом он объяснил, что договориться с Киевом по основным вопросам будет невозможно, даже при политической воле.

Однако позже глава украинского МИД Андрей Сибига отверг приглашение российского лидера. Министр назвал его заведомо неприемлемым и подчеркнул, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.