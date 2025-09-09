Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за ненависти между Путиным и Зеленским

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Урегулирование конфликта на Украине осложнилось из-за ненависти между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC.

"Этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным. Однако ситуация сложна", – указал он.

Трамп при этом решительно настроен на завершение украинского кризиса.

Ранее американский лидер отмечал, что за время своего президентского срока ему удалось положить конец семи конфликтам. Однако украинский оказался сложнее, чем он думал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, называл Трампа в хорошем смысле циничным политиком. По его словам, глава Белого дома понимает, что вместо войны лучше выбрать торговлю, это и объясняет стремление президента США к прекращению конфликтов.

