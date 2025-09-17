Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 07:15

Политика

Новости мира: Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

Путин осмотрел образцы военной техники на учениях "Запад-2025"

Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025"

"Вопрос спорный": в ГД предложили исключить астрологов из официального классификатора

Пять стран Евросоюза заблокировали предложение об ограничениях на визы для россиян

Несколько стран Евросоюза отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Центр" в ДНР

Несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на визы для россиян

Российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Это его вторая подобная поездка в истории и первая в рамках этого срока на посту главы государства.

Американский лидер отправился в Виндзор в сопровождении супруги Мелании. В планах – встреча с королем Карлом III и подписание 10-миллиардного соглашения о сотрудничестве в области военных технологий, науки и гражданской ядерной энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

