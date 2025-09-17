17 сентября, 07:15Политика
Новости мира: Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Это его вторая подобная поездка в истории и первая в рамках этого срока на посту главы государства.
Американский лидер отправился в Виндзор в сопровождении супруги Мелании. В планах – встреча с королем Карлом III и подписание 10-миллиардного соглашения о сотрудничестве в области военных технологий, науки и гражданской ядерной энергетики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
