Новости мира: Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Это его вторая подобная поездка в истории и первая в рамках этого срока на посту главы государства.

Американский лидер отправился в Виндзор в сопровождении супруги Мелании. В планах – встреча с королем Карлом III и подписание 10-миллиардного соглашения о сотрудничестве в области военных технологий, науки и гражданской ядерной энергетики.

