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12 мая, 07:30

Политика

Для эзотериков хотят ввести штрафы за рекламу услуг до 1 млн рублей

Для эзотериков хотят ввести штрафы за рекламу услуг до 1 млн рублей

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Для эзотериков хотят ввести штрафы за рекламу их услуг – от полумиллиона до 1 миллиона рублей. В Госдуме продолжают работу над законопроектом. Документ предлагает запретить рекламу консультаций астрологов, алхимиков, хиромантов, рунологов и других специалистов, которые работают по псевдонаучным методам.

Депутаты считают, что штрафы – это только первый этап. Позднее могут ввести уголовное наказание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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