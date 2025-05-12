Для эзотериков хотят ввести штрафы за рекламу услуг до 1 млн рублей

Для эзотериков хотят ввести штрафы за рекламу их услуг – от полумиллиона до 1 миллиона рублей. В Госдуме продолжают работу над законопроектом. Документ предлагает запретить рекламу консультаций астрологов, алхимиков, хиромантов, рунологов и других специалистов, которые работают по псевдонаучным методам.

Депутаты считают, что штрафы – это только первый этап. Позднее могут ввести уголовное наказание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.