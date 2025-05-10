Авиакомпании РФ летают в Индию мимо закрытого воздушного пространства

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Авиакомпании РФ летают в Индию, выполняют рейсы до Дели и на Гоа мимо закрытого воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Таким же образом совершаются полеты самолетов транзитных рейсов. В случае изменения ситуации российские перевозчики будут оперативно проинформированы о корректировках в использовании воздушного пространства Индии, подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации добавили, что ведомство общается с индийскими властями. При этом авиакомпании РФ не совершают полеты в Пакистан.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Затем Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В субботу, 10 мая, государства договорились о прекращении огня, однако спустя несколько часов главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.