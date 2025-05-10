10 мая, 21:25Транспорт
Авиакомпании РФ летают в Индию мимо закрытого воздушного пространства
Фото: 123RF/serjio74
Авиакомпании РФ летают в Индию, выполняют рейсы до Дели и на Гоа мимо закрытого воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Таким же образом совершаются полеты самолетов транзитных рейсов. В случае изменения ситуации российские перевозчики будут оперативно проинформированы о корректировках в использовании воздушного пространства Индии, подчеркнули в ведомстве.
В Росавиации добавили, что ведомство общается с индийскими властями. При этом авиакомпании РФ не совершают полеты в Пакистан.
Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Затем Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.
В субботу, 10 мая, государства договорились о прекращении огня, однако спустя несколько часов главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.