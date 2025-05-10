AFP: Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня с Индией

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Пакистан нарушил договоренность о прекращении боевых действий с Индией, передает агентство AFP со ссылкой на правительственный источник.

Также сообщается об отключении электроэнергии в некоторых городах индийской союзной территории Джамму и Кашмир из-за БПЛА.

В свою очередь, главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла рассказал, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.

"Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь", – приводит слова министра РИА Новости.

В субботу, 10 мая, Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри заявил, что обе стороны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт. В результате ЧП погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, РФ призвала Индию и Пакистан быть сдержанными и провести переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию между государствами поводом для чрезвычайной обеспокоенности.