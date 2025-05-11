Захарова прокомментировала ответ Зеленского на предложение о прямых переговорах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Киеве плохо прочитали стенограмму заявления Владлимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судя по реакции Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.), там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", – отметила дипломат.

Захарова напомнила, что предложение российского президента сначала предусматривает переговоры о первопричинах конфликта.

Путин предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это очень серьезное предложение, демонстрирующее готовность России к диалогу. Помощник президента Юрий Ушаков считает, что он должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года.

День переговоров по украинскому конфликту президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".

При этом Зеленский заявил, что переговоры возможны только после прекращение огня.