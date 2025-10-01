"Мой район. Место встречи": Останкинский район с Денисом Клявером

Архитектурная красота обновленных павильонов и фонтанов ВДНХ, пик Останкинской телебашни и россыпь громких имен эпохи покорения космоса в названиях улиц и бульваров – все это зеленый и уютный район Останкинский на северо-востоке Москвы.

В этом выпуске певец и композитор Денис Клявер расскажет о том, как началась московская история его жизни, что связывает его с районом, и чем его покорил московский метрополитен. Также артист поделится своим опытом работы с нейросетями.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".