01 октября, 07:00

Тематический поезд к 80-летию атомной промышленности России запустили в столичном метро

Тематический поезд к 80-летию атомной промышленности России запустили в столичном метро. Как рассказали в подземке, состав из восьми вагонов будет курсировать по Калужско-Рижской линии до конца года и перевезет около 1,7 миллиона пассажиров.

В поезде можно будет узнать об атомной отрасли, например, почитать информацию о самых интересных научных открытиях. Все материалы размещены прямо на стенах вагонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

