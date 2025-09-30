Форма поиска по сайту

30 сентября, 08:15

Город

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Наталией Аринбасаровой

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Наталией Аринбасаровой

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о характере панды Катюши

Новый пешеходный мост в Москве соединит Мневниковскую пойму и Крылатское

Отопление включили во всех районах Москвы

"Новости дня": новый учебный корпус построили в Преображенском районе

"Новости дня": новые дороги свяжут жилые кварталы с платформой МЦД-4 Новопеределкино

"Это Москва. Инфраструктура": доходные дома

"Это Москва. Туризм": музеи в театрах

Собянин: москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка "Москино"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 сентября

Мещанский район – местность, с которой начиналась Москва. Там в XII веке была возведена первая деревянная крепость, а через территорию проходил главный путь Московской Руси до Троице-Сергиевой Лавры. Несколько веков спустя эти кварталы и улицы прославил писатель и исследователь Москвы Владимир Гиляровский.

В этом выпуске заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова расскажет о том, как училась в Московском хореографическом училище Большого театра и жила в интернате на Пушечной улице. Артистка также вспомнит, какие переулки вокруг до сих пор вызывают у нее ностальгию.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

