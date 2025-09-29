Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 сентября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": район Лефортово с Владимиром Стержаковым

Один из старейших и самых зеленых районов Москвы Лефортово ведет свою историю еще со времен Петра I. Бывшую Солдатскую слободу на левом берегу Яузы он переименовал в Лефортовскую в память о своем соратнике Франце Лефорте.

В разное время там возводились роскошные императорские резиденции. Сегодня жители района любят гулять в благоустроенном Лефортовском парке, который хранит в себе приметы разных эпох.

В этом выпуске заслуженный артист России Владимир Стержаков расскажет о том, что связывает его с Лефортово и какую судьбоносную встречу подарил ему этот район.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
