"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Марией Голубкиной

Мещанский район хранит атмосферу старой Москвы. Там соседствуют достопримечательности, социальная инфраструктура и исторические памятники. Около 20% территории занимают парки и скверы, среди которых особенно выделяются Екатерининский и Фестивальный. На территории района находится старейший в России ботанический сад – "Аптекарский огород", заложенный Петром I в 1706 году.

В этом выпуске актриса театра и кино Мария Голубкина рассказала о своем родном районе. Также в программе приняли участие представители проекта "Московский театрал", который реализуется в рамках программы "Московское долголетие". Руководитель театральной студии "Гармония" Марина Смелова и актриса Раиса Мартынова поделились опытом занятий и выступлений.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".