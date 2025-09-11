11 сентября, 12:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, какая продукция промпредприятий Москвы идет на экспорт
В первом полугодии 60% экспорта столичных производственных компаний пришлось на пищевую промышленность, приборостроение, энергетическое машиностроение и фармацевтику. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Наибольший рост показали поставки измерительных приборов и оптической аппаратуры, их объем увеличился более чем втрое. Основными рынками сбыта стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Китай и Мьянма.
Более 80% экспорта лекарств и медицинских изделий направляется в Африку, в частности в Конго и Нигерию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.