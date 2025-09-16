"Мой район. Место встречи": Проспект Вернадского с Вячеславом Малежиком

Столичный район Проспект Вернадского с середины 1960-х годов славится вузами и исследовательскими институтами. Это один из интеллектуальных центров Москвы. Здесь почти 40 улиц и проспектов названы в честь ученых.

В этом выпуске композитор и певец Вячеслав Малежик вспомнит главные музыкальные адреса района, где он создавал свои хиты. Также зрители увидят мастерские, где изготавливают музыкальные инструменты для заказов, школ и консерваторий.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".