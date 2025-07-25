Случай завозного энцефалита зарегистрирован в Подмосковье

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Подмосковный Роспотребнадзор зафиксировал единичный случай завозного клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заражение произошло в Дальневосточном федеральном округе, заболевший не был вакцинирован, указано в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре предупредили об активизации клещей на территории Московской области. Всего по состоянию на 23 июля свыше 10,5 тысячи человек обратились за медпомощью после укусов насекомых.

При этом вакцинацию против энцефалита прошли около 17 тысяч человек, включая более 6 тысяч детей. Ведомством были проведены акарицидные обработки на 4,9 тысячи гектаров, из них 37,9% являются территориями летних оздоровительных учреждений.

Вместе с тем за прошедший период 2025 года было зарегистрировано 126 случаев заболевания болезнью Лайма. В Роспотребнадзоре заверили, что внимательно следят за ситуацией с укусами клещей.

В середине июня клещи принесли в Подмосковье новую инфекцию. В тот период были зарегистрированы первые случаи заражения так называемым анаплазмозом, очаги которого раньше возникали только на Дальнем Востоке и в Сибири.

У людей это заболевание вызывает сильную лихорадку, головную боль, мышечные спазмы и интоксикацию, а в тяжелых случаях может приводить даже к летальному исходу.