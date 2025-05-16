В Роспотребнадзоре рассказали об обработке столичных парков от клещей

Зеленые зоны столицы обработали от клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты продолжают еженедельный мониторинг парков и скверов. При выявлении клещей проводится дополнительная санитарная обработка.

В ведомстве подчеркнули, что в Москве регистрируются только завозные случаи клещевого энцефалита. В этом году за медицинской помощью обращались жители, побывавшие в Подмосковье и других регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.