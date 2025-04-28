"Мой район. Новости": в парке "Сокольники" появилось новое пространство для отдыха

Возле Золотого пруда в "Сокольниках" создали комфортную зону для отдыха на природе. Для сохранения растений установили деревянный настил с перилами, а на экотропе оборудовали лавочки, шезлонги и круглогодичные беседки с видом на пруд.

Все работы провели в рамках первого этапа благоустройства парка. Обновление территорий продолжится, в том числе приведут в порядок парадный вход.

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