Сергей Собянин утвердил планы замены лифтов в жилых домах. Их в этом году планируется установить сразу 4 265.

Все лифты произведены в России. Фонд капитального ремонта заключил контракты с Карачаровским и Щербинским лифтостроительным заводами. За 10 лет они сделают для Москвы более 45 тысяч современных лифтов. Все они имеют расширенный дверной проем, износостойкую отделку в кабинах и панель управления со встроенным электронным табло.

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