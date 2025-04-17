"Мой район. Новости": новые лифты установят в историческом доме на Земляном валу

В историческом жилом доме в Басманном районе заменят всю лифтовую технику. В семиэтажном здании на Земляном валу – два подъезда, в каждом – по одному пассажирскому подъемнику. За годы эксплуатации они довольно сильно обветшали и морально устарели.

Новые лифты оснастят крупными кнопками номеров этажей с подсветкой и шрифтом Брайля, а на дверях установят инфракрасные датчики, которые не дают створкам закрыться, если в проеме есть препятствие. Кроме того, кабины будут двигаться плавнее и останавливаться четко вровень с полом.

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