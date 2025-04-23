Жителям столицы напомнили о рубрике "Фотопоток" на телеканале Москва 24

На телеканале Москва 24 выходит рубрика "Фотопоток". В рамках проекта в эфире демонстрируются фотографии столицы, присланные зрителями. Участвовать может любой желающий – для этого нужно перейти по QR-коду на экране и отправить снимки в чат-бот телеграм-канала.

Подборки ярких кадров будут показывать с понедельника по четверг. По пятницам из всех участников выберут автора лучшей фотографии – он получит памятный подарок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.