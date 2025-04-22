В Москве побит температурный рекорд 30-летней давности

Температура воздуха в Москве 22 апреля достигла 23,3 градуса, что стало повторением апрельского рекорда 1995 года. При этом жара в городе задержится. По прогнозам синоптиков, уже 23 апреля столбики термометров могут подняться до 27 градусов.

В МЧС просят москвичей соблюдать меры предосторожности – избегать перегрева и соблюдать правила пожарной безопасности. Однако в конце недели погода резко изменится: возможны ночные заморозки.

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