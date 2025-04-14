Депутат ГД Буцкая: увеличение пошлины за развод уменьшит число браков

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Увеличение пошлины за развод приведет к уменьшению количества браков. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много", – приводит слова Буцкой ТАСС.

По словам депутата, необходимо приходить в вузы и общаться со студентами, а также оставаться на связи молодыми людьми, решившими создать семью.

Как писали СМИ, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил увеличить госпошлину за развод с 5 до 100 тысяч рублей.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее предложила ввести наказание за настраивание детей одним родителем против второго. Она также добавила, что чем младше ребенок, тем быстрее наступает взаимное отчуждение.

Омбудсмен уточнила, что ни один судебный пристав не может выполнить решение суда по передаче детей второму родителю для общения, если ребенок настроен против.