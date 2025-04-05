В центре "Профессии будущего" прошел фестиваль коротких программ обучения от ведущих образовательных провайдеров Москвы.

Впервые на одной площадке собрались представители более 15 ведущих платформ. Они представили самые востребованные программы обучения, тренинги, презентации, мастер-классы. Также гости фестиваля смогли пройти тестирование по профориентации и получить консультацию карьерных наставников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.