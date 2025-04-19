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19 апреля, 11:30

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Москвичей пригласили на субботники в парках столицы

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В Москве 19 апреля проходят общегородские субботники. Принять участие может любой желающий – на месте выдают весь необходимый инвентарь и проводят инструктаж. Участники наводят порядок на газонах, убирают мусор, красят лавочки и урны, моют скульптуры.

Один из главных субботников проходит на ВДНХ. Там работают не только волонтеры, но и специалисты – например, садовники, которые готовят деревья к лету и будущему плодоношению. Уборки проходят и в других популярных парках столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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