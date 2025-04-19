Московские парки подготовили к весеннему сезону

С наступлением теплой погоды москвичи отправились на дачи или остались в городе, чтобы провести выходные в парках. В столице к сезону отдыха подготовили 37 зеленых зон. Там провели уборку, установили камеры видеонаблюдения и открыли прокаты инвентаря.

В каждой парковой зоне созданы условия для безопасного отдыха. Оборудованы мангальные площадки с урнами, песком и ящиками для угля. Места для пикников теперь можно бронировать онлайн, без спешки и раннего подъема.

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