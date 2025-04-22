Оранжевый уровень опасности из-за жары в Москве продлен до 24 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до вечера четверга, 24 апреля. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, до 21:00 24 апреля ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 7 градусов и более.

Из-за высоких температур горожан призвали следовать правилам безопасности, в частности надевать одежду из натуральных материалов и головной убор, пить больше жидкости и избегать длительного пребывания на солнце. Также важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Однако похолодание и аномальные ливни придут в Москву в субботу, 26 апреля. Также, возможно, пройдет мокрый снег. В течение дня температурные показатели не превысят плюс 5 – плюс 10 градусов, вечером похолодает до 0 – плюс 5 градусов.

При этом в первую неделю мая в столице может выпасть свыше 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха будет выше нормы на 1–1,5 градуса с вероятностью 90%. На второй же неделе месяца ожидается рост атмосферного давления.