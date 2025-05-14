"Мой район. Новости": набережная в "Коломенском" преобразилась после благоустройства

В парке-музее "Коломенское" завершилось масштабное благоустройство набережной в районе Нагатинский Затон. Теперь здесь появились свадебный сад с фруктовыми деревьями, современный ресторан с видовым мостом на крыше и новый семейно-досуговый центр с детской площадкой.

Особое внимание уделили расширению пешеходной зоны – над водой построили деревянный настил, который позволил организовать дополнительную беговую дорожку. Местные жители отмечают, что парк стал настоящим местом силы, где можно эмоционально подзарядиться.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".