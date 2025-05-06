Новости Москвы: обновленную набережную открыли в "Коломенском"

Обновленная набережная в парке "Коломенское" уже принимает отдыхающих. Там появились уголки для семейного отдыха, где можно собираться на пикники, а также открылись новые прогулочные и веломаршруты и места для пробежек и йоги. Кроме того, в парке оборудовали современные спортивные и детские площадки.

Тем временем речные маршруты до причалов Химки и Захарково запустили от Северного речного вокзала. Теплоход "850 лет Москве" отправляется в Подмосковье каждые 1,5 часа, а "Москва-1" – каждый час в Южное Тушино. Как отметили в Дептрансе, речные маршруты сокращают время в пути для жителей пяти районов Москвы и Химок.

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