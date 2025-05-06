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06 мая, 14:30

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У Белорусского вокзала и на ВДНХ прошла акция "Вальс Победы"

У Белорусского вокзала и на ВДНХ прошла акция "Вальс Победы"

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В Москве продолжаются праздничные мероприятия ко Дню Победы. Московская железная дорога присоединилась к акции "Вальс Победы" – у Белорусского вокзала звучали военные песни в исполнении духового оркестра, а молодежь в костюмах времен войны танцевала вальс.

Символичным местом выбрали и главную арку ВДНХ, где в акции приняли участие около четырехсот студентов столичных колледжей. Как рассказали организаторы, ребята репетировали танец "Майский вальс" три месяца и выступали перед ветеранами, тружениками тыла и бывшими узниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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